Александр Дугин, известный российский философ-политолог, которого считают одним из главных идеологов современной политической доктрины России, в начале апреля посетил столицы Румынии и Молдовы. В Бухаресте и Кишиневе прошла презентация книги «Евразийская судьба», где собраны труды Александра Дугина «Четвертая политическая теория», «Теория многополярного мира», «Евразийская миссия», манифест «Глобального революционного альянса», тексты «директив Дугина», переведенные на румынский язык.

Общественность Румынии впервые принимала в своей столице видного российского политического теоретика Александра Дугина, известного нетривиальными концепциями и резкими суждениями о доминирующих в мире идеях либерализма и глобализма. Презентация «Евразийской судьбы» привлекла сторонников различных воззрений в лице представителей румынской интеллектуальной элиты и СМИ, до отказа заполнивших Зал Даллес. По выражению автора книги, «люди в Бухаресте пришли по делу: говорить, спрашивать, критиковать, высказывать свое недоумение».

Александр Дугин, хорошо знакомый с творчеством таких румынских мыслителей, как Мирча Элиаде и Николае Йорга, отметил «традицию румынской самостоятельной консервативной христианской православной идентичности» и упомянул о сходном посыле для Румынии и России, называющих себя «Византией после Византии». Позже российский политтеоретик с юмором рассказал о присутствии на этой встрече адептов ЛГБТ-сообщества, – «Это же Европа!», – и о том, как на них некоторые «посматривали с большим неодобрением», но особо не реагировали.

В бухарестском «напряженном, интересном диалоге» принял участие один из крупнейших румынских историков Дан Замфиреску и еще одна знаменитая личность – Константин Парвулеско, сын прославленного французского писателя, этнического румына, Жана Парвулеско, бежавшего из Румынии от коммунистической диктатуры. Сам Константин Парвулеско, достигший немалых высот во Франции как журналист и фотограф, отказался от успеха и славы ради монашеского пострига в румынском монастыре Кымпул Лунг. Александр Дугин лаконично обрисовал общий срез бухарестской встречи – «Румыния сегодня» и «Румыния всегда».

На следующий день в Кишиневе, где российский автор философско-политических трудов бывал неоднократно, презентация книги была менее массовой. Перевод и издание сборника «Евразийская судьба» осуществил известный молдавский политик и общественный деятель Юрий Рошка, в прошлом лидер Народного фронта, вице-спикер парламента и вице-премьер. Представитель политбомонда Молдовы организовал выступления ведущего российского идеолога и в Бухаресте, и в Кишиневе.

Александр Дугин в самом начале презентации охарактеризовал разницу между двумя встречами. Для румынской аудитории он излагал концептуальное видение «с чистого листа», а в кишиневском обществе, уже знакомом с его произведениями в русской и румынской версиях, почувствовал себя «среди старых друзей». Специально для haqqin.az автор «Евразийской судьбы» рассказал о том, как издаются его труды в Европе и на постсоветском пространстве:

«В Европе книги «Четвертая политическая теория», «Теория многополярного мира» переведены практически на все языки, и, в принципе, это процесс постоянный, презентации проходят регулярно. А вот в постсоветском пространстве – меньше. Я это связываю с тем, что интеллектуальная элита по-русски читает по-прежнему свободно, и, соответственно, переводы не так уж необходимы. Но, кстати, «Основы геополитики» в Грузии перевели еще в 1990-е годы. Казалось бы: там, где не так уж велики симпатии… У меня в Казахстане есть переведенные книги, много статей переводилось в Армении, хотя книг не выходило. И в Молдове, конечно, не в первый раз – трудами Юрия Рошки».

В Кишиневе Александр Дугин акцентировал внимание на проблеме альтернативы для глобализации и либерализма. Негативное восприятие глобализации, ставшей «проблемой для американского народа», он подчеркнул выбором американцев в пользу Дональда Трампа, победившего с рядом антиглобалистских тезисов. К этому Дугин добавил определение: «Либерализм – это новый тоталитаризм!»

Свою концепцию порочности либеральной практики российский философ изложил на основе трех политических теорий, вступивших в противостояние друг с другом. Первые две – коммунизм и национализм, выродившийся в фашизм, – доказали свою тоталитарную сущность и были повержены либерализмом вместе с Третьим Рейхом и развалом СССР. Привлекательность либерализма Дугин объяснил его гарантией свободы, но уточнил, что это «идеология индивидуума, который должен быть освобожден от любых форм коллективной идентичности».

Далее непримиримый противник либерализма описал, как развивается данное освобождение, начавшееся с разрушения сословного общества и религии (секуляризации) и дошедшее сегодня до идеи гендерного равенства в форме стирания половой - тоже коллективной - идентичности. Александр Дугин рассказал, что в центре политического внимания сейчас как раз оказались вопросы гомосексуальных браков, операций по смене пола, воспитания детей вне восприятия себя мальчиками и девочками от природы и т.д.

Он подчеркнул возникающие на уровне законов карательные меры по отношению к несогласным и обвинение их в нетерпимости вплоть до фашизма: «Миром правят либералы, они диктуют законодательства… На следующем этапе своей логики либерализм должен прийти к следующему заключению. Мы покончили со всеми коллективными идентичностями. Не осталось ли еще какой-нибудь коллективной идентичности, которую мы не разрушили?.. Осталось. Это человек! Человеком нельзя быть в одиночку, как нельзя в одиночку основать церковь, народ, нацию. Тот, кто будет говорить «я - человек», будет фашистом завтрашнего дня».

Александр Дугин предостерег против легкомысленного восприятия такого развития события в виде фантастической антиутопии, апеллируя к стремительному развитию научных технологий, уже умеющих снабжать больных искусственными органами, а в будущем способных создать киберорганизмы с использованием подобных устройств и генной инженерии. «Если бы 20 – 30 лет назад сказали, что во всех штатах США будет принят закон о легитимности гомосексуальных браков, никто не поверил бы», – сказал Дугин. Он предупредил о возможной угрозе человеческому виду, уравненному в правах с машинами, ведь, согласно идеологии либерализма, «индивидуум есть – человека нет».

Говоря о тоталитарных проявлениях либеральной власти, политический теоретик призвал не возвращаться к концептам коммунизма или фашизма, дабы не попасть при новом поиске свободы в замкнутый круг очередного прихода к либерализму, и его, как и теперь, станут насаждать элиты. Лидеров, готовых встать на сторону народа, Дугин назвал «ренегатами элит», которым и адресовал сборник «Евразийская судьба»:

«Книга для тех, кто не хочет быть исключительно объектом политики, у кого есть чувство собственного достоинства, кто считает, что они должны принимать решения сами и полностью знать, с чем они соглашаются и что они отвергают».

Александр Дугин также заявил, что не дает «готовый рецепт», а рассказывает о поиске выхода из создавшегося тупика, призывая принять в этом участие и «отвоевать поле истинной свободы – не быть либералом при доминации либерализма». Как заметил автор множества исследовательских работ, «достоинство, которое делает человека человеком, – это свободное сознание», в связи с чем он считаем первостепенным уже сам допуск политического строя, альтернативного насаждаемому.