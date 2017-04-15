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Пугавшая внучку американка получила три пожизненных срока

 

В Оклахома-Сити местная жительница приговорена к трем пожизненным срокам за то, что в образе ведьмы терроризировала свою семилетнюю внучку. Об этом сообщает Associated Press.

51-летняя Женева Робинсон в феврале признала себя виновной в пяти эпизодах жестокого обращения с ребенком. Она созналась в том, что, переодевшись ведьмой Нельдой, царапала шею девочки, била ее по лицу и рукам, резала волосы, когда та спала, передает лента.ру.

«То, что она делала, было ужасно, и то, что она делала, навсегда окажет влияние на этого ребенка и ее братьев и сестер», — сказала помощник окружного прокурора Меридит Истер.

В суде было продемонстрировано трехминутное видео с мобильного телефона. На нем было запечатлено, что Робинсон одета в черное, на ней было нечто вроде маски, а руки окрашены в зеленый цвет.

Сторона защиты объяснила поведение подсудимой тем, что Робинсон «не хватало сил, чтобы контролировать ребенка», но при этом признала, что та «зашла слишком далеко». Женщина заявила, что лечится от биполярного расстройства и шизофрении.

В отношении любовника осужденной, Джошуа Грейнджера, также был вынесен обвинительный вердикт после того как он признал себя виновным по одному пункту обвинения в жестоком обращении с детьми. Ожидается, что Грейнджер будет отбывать 30-летний тюремный срок.

Робинсон была арестована в сентябре 2014 года после того, как девочка, страдавшая от недоедания, попала в больницу.

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