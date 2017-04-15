Подписаться на уведомления
 

КНДР показала новые ракеты

 

На военном параде, приуроченном к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, было продемонстрировано несколько типов образцов военной техники, передает корреспондент РИА Новости.

Ким Чен Ын лично принимал военный парад на центральной площади Пхеньяна. Перед трибуной, на которой сидел лидер государства, промаршировали парадные расчеты сухопутных войск, спецназа, военно-морских сил и рабоче-крестьянского ополчения, в том числе женские батальоны.

Кроме того, КНДР могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа "земля-земля", межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок. Образцы военной техники проехали перед трибуной, на которой находилось высшее руководство и порядка 200 иностранных журналистов, приглашенных для освещения мероприятия, однако в силу специфики северокорейской техники визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным.

643 просмотров


Старости
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом наша аналитика
Наша погода
Сегодня 18° / 9°
16 Апр 16° / 9°
17 Апр 18° / 11°
18 Апр 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8075 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В Баку в ночном клубе избили официантку
Роухани ознакомился с новейшей военной техникой
Отравившихся школьников выписали из больницы
Россия поставляет в Армению стратегическое оружие А США…
КНДР показала новые ракеты
Пугавшая внучку американка получила три пожизненных срока
Александр Дугин: «Либерализм – это новый тоталитаризм» haqqin.az из Кишинева и Бухареста
Трамп дал волю военным
В Баку возможны грозы
Кризис на рынке недвижимости продолжается В каком направлении пойдут цены?
Въезд в Азербайджан дорого обходится американцам
Экс-министр Тофик Зульфугаров: «Начать нужно с закона об оккупации»
В Сальяне задержали криминального авторитета
Азербайджан быстрее всех потерял и быстрее всех накопил
Восточный Азербайджан во власти стихии Есть погибшие; обновлено
Россия испытала новую гиперзвуковую ракету
В Балакене нашли руины албанского храма
Стрельба в торговом центре в США
Власти Чечни потребовали извинений от «Новой газеты»
Бывший сирийский генерал: «Асад прячет химическое оружие»
Американская «супербомба» убила 80 боевиков
Нетаньяху возмущен дерзким убийством британки в Израиле
Массовые убийства журналистов в Мексике
Северная Корея готова нанести ядерный удар
Позиции Азербайджана вновь подверглись обстрелу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться