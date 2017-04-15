Заместитель начальника войск ПВО Армении Артур Погосян заявил, что после боевых действий весной 2016 года Армения закупила у России большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».

«После апрельских событий, конечно, сделаны соответствующие выводы, - цитирует Погосяна Eurasia Daily. - Приобретены в довольно большом количестве переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба». В течение одного года мы создали крепкую противовертолетную систему. Сейчас эти системы могут открыть массированный огонь по небольшим мишеням и эффективно поразить их».

ПЗРК «Верба» — новейший комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели — крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Армения стала первой страной, которая приобрела у РФ данную систему.

Российские военные источники сообщают, что ПЗРК «Верба» был принят на вооружение в 2014 году, но до сих пор не экспортировался. Производители утверждают, что «Верба» превосходит по своим тактическо-техническим показателям его предыдущий аналог – ПЗРК «Игла», а также американский «Стингер».

«Верба» позволяет поражать воздушные цели на дальности свыше 6 км и на высоте больше 4 км. В комплекс входит автоматизированная система управления, производящая обнаружение воздушных целей, в том числе групповых, определение параметров их полета, а также распределение найденных целей между зенитчиками с учетом их расположения.

Комплекс способен обнаружить приближающуюся цель за 80 км, своевременно отдать звуковые команды операторам ПЗРК для занятия позиции для стрельбы, вычислить стрелка и с помощью встроенных гироскопов и одеваемого на второй глаз стрелка видео ретранслятора данных с радара, указать ему азимут для стрельбы.

Другой армянский военачальник - генерал Аркадий Тер-Тадевосян рассказал о переданной армянам Соединенными Штатами военной разведывательно-мониторинговой системы, которая «является оружием будущего и есть лишь у малого количества стран». «Эта система выполняет сразу 10 функций, определяет местонахождение противника и даже его оружие, - отметил Тер-Тадевосян. - И это делается днем и ночью. Главное, данные системы позволяют получать информацию и выносить решения. Все о чем раньше даже не мечтали, сейчас с легкостью осуществляется.

Эти системы американцы передали нам, а мы отправили в Карабах. Так что, на границе у нас действительно интересное вооружение. Эта система позволяет выяснить местонахождение техники противника и помогает командирам решать, какое вооружение применять. Это очень мощная система».

Напомним, информация о передаче США Армении современной разведывательно-мониторинговой системы появилась осенью прошлого года. Об этом сообщило издание The National İnterest, опубликовавшее статью «Нагорный Карабах готов к еще одной войне», в которой пропагандировался оккупационный режим на азербайджанских землях.

Система C4ISR разработана передовой американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman. C4ISR относится к боевым системам будущего (Future Combat Systems) и позволяет контролировать армию в режиме боя, вести разведывательную и прочую деятельность.

Сразу после поражения в апрельской войне Армения заявила об установке на линии фронта систем видеонаблюдения. Осенью же прошлого года стало известно, что эти системы были получены армянами из США. Позднее появилась еще одна подробность: власти Армении заставили приобрести систему бывшего министра финансов Гагика Хачатряна. Установкой технических средств занималась компания Ucom, принадлежащая Хачатряну.

В самом Вашингтоне до сих пор не объяснили, почему страна-посредник в урегулировании карабахского конфликта передает Армении разведывательные системы. По мнению аналитиков, США обеспокоились тем, что в апреле азербайджанская армия разгромила оборонительные редуты армян, а баланс военных сил полностью в пользу Азербайджана. В результате Армении спешно было передано вооружение, дабы уменьшить вероятность возобновления военных действий.