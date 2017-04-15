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Отравившихся школьников выписали из больницы

 

Все девять отравившихся накануне учеников средней школы №22 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку в субботу выписаны из больницы. Об этом сообщили Trend в Объединённой детской инфекционной больнице № 5, куда они были доставлены сразу после инцидента.

Как сообщили в больнице, все ученики чувствуют себя нормально и никаких угроз для их жизни нет.

В пятницу девять учеников средней школы №22 в поселке Маштага Сабунчинского района Баку были доставлены в больницу с диагнозом отравления.

По предварительным данным, причиной отравления стало кондитерское изделие, принесенное одним из учеников пятого класса по случаю своего дня рождения.

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