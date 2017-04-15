Сообщение об ожидающемся визите в сепаратистскую Абхазию министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвало очередную бурю в грузинской прессе. Уведомила об этом Грузию накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем традиционном вечернем комментарии.

Журналистов смущает и повод, которым воспользовался С.Лавров для посещения, как здесь говорят, оккупированной территории: глава российского внешнеполитического ведомства 18 апреля примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. Неужели критически настроенную прессу больше устраивало нахождение российского посольства в старом Доме правительства, куда оно вселилось почти десять лет назад?

“Визит – рабочий”, - разъяснила щекотливую ситуацию М.Захарова, добавив, что весь день 19 апреля С.Лавров посвятит переговорам с президентом Республики Абхазия Р.Хаджимбой. Содержание предстоящих переговоров - предмет особо острой критики. В частности, грузинские СМИ раздражает, что “планируется обменяться мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия”.

Пресса кипит, комментаторов не удовлетворило даже то обстоятельство, что министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе публично назвал предстоящий визит провокационным шагом Москвы.

Многих в Тбилиси вывело из себя признание министром того, что ожидающийся “визит главы не первый в оккупированные регионы”, и это нельзя не расценивать как “полное игнорирование международного права, международных норм и принципов”. Увы, убедить соотечественников в эффективности действий международной общественности, которая “поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией”, министру инодел так и не удалось.