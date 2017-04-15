На прошлой неделе известный банковский юрист Акрам Гасанов, касаясь ситуации в банковской сфере Азербайджана, заявил, что ликвидация обанкротившихся банков происходит скрытно. Что это значит и какими проблемами грозит, Акрам Гасанов поведал в беседе с haqqin.az.

«Процесс ликвидации обанкротившихся банков у нас действительно проходит скрытно, что создает условия для коррупции. Это не только нарушает права и интересы кредиторов, но и окончательно подрывает доверие к банковской системе», - отмечает эксперт.

Гасанов предлагает сперва разобраться с тем, что есть банкротство и ликвидация обанкротившегося юридического лица (не только банка). «Банкротом является компания, которая в результате своей убыточной деятельности неспособна оплатить все свои долги (т.е. пассивы превышают активы). Грубый пример – пассивы банка составляют 300 млн. манат: 50 млн. собственный капитал (средства акционеров) и 250 млн. привлеченные средства (вклады, кредиты, средства клиентов на текущих счетах и т.п.). В качестве активов они распределены следующим образом: 20 млн. – основные средства (здание, мебель, автомобили и т.п) и прочее имущество, включая наличные деньги, а 280 млн. – выданные кредиты.

Из этих выданных кредитов банк смог либо сможет (скажем, за счет реализации залогов) вернуть только 180 млн., а 100 млн. потерял (безнадежные активы). Таким образом, при пассивах на сумму 300 млн. активы составляют 200 млн. Очевидно, что банк потерял не только собственный капитал, т.е. средства акционеров (50 млн.), но и часть привлеченных от третьих лиц средств (50 млн.).

Ввиду того, что банку не хватает 50 млн. для возврата всех долгов, он объявляется банкротом и начинается процесс его ликвидации в порядке конкурсного производства», отмечает эксперт.

Конкурсное производство, как поясняет Гасанов, означает удовлетворение требований кредиторов в порядке их очередности. Т.е. имеющиеся 200 млн. не просто пропорционально распределяются между кредиторами, общие требования которых составляют 250 млн. Поскольку кредиторы по своему статусу не являются равными, и требования кредиторов следующей очереди удовлетворяются только после удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

Очередь за долгами

«Так, согласно ст. 82 Закона «О банках» существует 7 очередей кредиторов обанкротившегося банка. Первые две очереди занимает Фонд страхования вкладов: сначала возвращает себе средства, потраченные на компенсацию застрахованных вкладов, а потом расходы на процедуру ликвидации (напоминаю, у нас сегодня де-факто именно Фонд является одновременно и ликвидатором банков). Третью и четвертую очередь занимают работники банка, в зависимости от характера их требований к бывшему работодателю.

Пятую очередь занимает временный администратор при санации банка, если таковое имело место быть. Шестую очередь занимает государство (налоги и т.п.). И наконец, седьмую очередь занимают все прочие кредиторы, требования которых не обеспечены залогом либо иным способом. Думаю, излишне напоминать, что последнюю очередь занимает подавляющее большинство кредиторов, поскольку именно туда входят частные клиенты банка, у которых остались средства на текущих счетах», - говорит собеседник.

Это подавляющее большинство кредиторов, разумеется, заинтересовано в максимально эффективной и прозрачной ликвидации банка. Ликвидацию осуществляет, как уже упоминалось, Фонд страхования вкладов. Как он это делает? Проще говоря, реализует имущество банка, а вырученные денежные средства распределяет между кредиторами в вышеуказанной очередности, в которой он сам занимает две первые очереди.

Кстати, в этом смысле вряд ли корректно, что Палата по надзору за финансовыми рынками назначила ликвидатором именно фонд. Ведь фонд такой же кредитор, как и прочие. Это изначально создает неравные возможности и дискриминирует прочих кредиторов. Очевидно, что фонд будет заинтересован в извлечении максимальной прибыли от своего двойственного положения», отмечает эксперт.

Обо всем по порядку

Практика назначения страховщика вкладов ликвидатором банка известна и в зарубежной практике. Дело в том, что при обеспечении прозрачности процесса ликвидации, т.е. реализации имущества банка азербайджанский Фонд страхования вкладов в принципе особо и не сможет злоупотребить своим особым положением.

Прозрачность, как говорит Гасанов, в свою очередь, достигается посредством контроля над ликвидатором со стороны общего собрания кредиторов, которое назначает свой постоянно действующий орган – комитет кредиторов.

И это вполне логично. Ведь фактическими собственникам обанкротившегося банка становятся его кредиторы. А потому именно кредиторы и должны осуществлять общий контроль над процессом ликвидации.

Общеизвестно, что никто как частный собственник не будет заинтересован в эффективности: ни государство, ни ликвидатор. Последние по своей природе являются наемниками. А потому в зарубежной практике общее собрание кредиторов посредством своего постоянно действующего комитета контролирует расходы ликвидатора (может даже отстранить ликвидатора), порядок реализации имущества банка (имущество продается либо на аукционе, либо по согласию кредиторов), требует и получает отчеты и т.п.

«В принципе такой подход заложен и в нашем законе «О несостоятельности и банкротстве» от 1997 года. Правда, Закон сильно устарел и требует совершенствования. Но основные принципы там верные: контроль кредиторов и прозрачность.

Однако в 2002 году в этот закон с подачи Центробанка внесли правку, согласно которой он не касается банкротства банков. После этого процедуру отрегулировали в законе «О банках» и создали для органа банковского надзора тепличные условия. Там подход разительно отличается от концепции закона «О несостоятельности и банкротстве».

Так, общее собрание кредиторов создается не автоматически, по факту самого банкротства, а по инициативе ликвидатора, поддержанной Палатой и утвержденной судом. При этом полномочия собрания тоже не прописаны в законе, а утверждаются судом. То есть ликвидатор сам должен предложить создание структуры, которая будет его контролировать, и очертить рамки ее полномочий. Где это видано?», - задается вопросом эксперт.

Надо ли говорить, что за все эти годы при банкротстве ни одного банка общее собрание кредиторов созвано не было. Зачем ликвидатору контролер над собой? «Тут важно подчеркнуть, что сам ликвидатор назначается судом по предложению органа банковского надзора: раньше это был Центробанк, сейчас палата. А Пплата, как уже упоминалось, ликвидатором назначает фонд, который ему же и подчиняется. А потому, когда мы говорим "ликвидатор" (фонд), мы подразумеваем и понимаем, что де-факто речь идет о палате».

Зачем Палате контролер над собой?

В отличие от закона «О несостоятельности и банкротстве», закон «О банках» не только отстраняет кредиторов от процесса банкротства, но не предусматривает прозрачные процедуры для реализации имущества банка. Так, ликвидатор может продать имущество банка без всякого аукциона.

Таким образом, положение ликвидатора (он же фонд, он же де-факто палата) можно охарактеризовать словами Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Это же Клондайк, Эльдорадо!»

«Давайте перечислим некоторые возможности фонда (и соответственно, палаты) для легкой наживы при такой непрозрачности и не подконтрольности кредиторам.

Прежде всего, фонд может искусственно завышать свои официальные расходы и зарабатывать на откатах. Метод известный. Когда деньги не твои, а контроля нет, всегда есть соблазн их присвоить. Плюс Фонд может раздувать свои штаты и брать на работу ненужных людей (родственников и т.п.). И при этом растягивать процесс ликвидации на годы, пока у банка есть какое-то имущество для «распила».

Далее, фонд может продавать имущество банка с формально заниженной стоимостью, наживаясь на взятках покупателей.

Например, у банка Standart в центре города очень дорогое здание. Цена на недвижимость нынче весьма неопределенная. А потому без аукциона можно формально продать за крохи и доказать что-то будет трудно. Сегодня даже граждане при продаже имущества часто прибегают к объявлениям. А фонд, который ликвидирует более десятка банков, обходится без этого. Вот ссылка на сайт фонда http://adif.az/?~/aze/content/full/34, где он должен размещать объявления о продаже имущества. Там пусто! Шито-крыто! Миру надо поучиться у нашего фонда искусству массовой распродажи не то что без аукционов, но даже без элементарных объявлений!

Не исключен и вариант того, что фонд может нарушать очередность удовлетворения требований кредиторов и даже пропорции при возврате их средств. Скажем, у компании осталось в обанкротившемся банке 10 млн манатов! Хватит ли у руководства фонда порядочности отказать компании в возврате хотя бы половины за хорошую взятку: например, вернуть 6 млн и получить оттуда 1 млн? При прозрачной деятельности, если не хватит порядочности, то точно хватит страха перед уголовной ответственностью. А при текущей ситуации очень сомнительно!», - указывает Гасанов.

Но как считает юрист, основной коррупционной схемой фонда является возврат кредитов, выданных самим обанкротившимся банком.

«Вариантов тут много. Допустим, кто-то должен банку 5 млн манатов. Можно заключить с должником невыгодное для банка мировое соглашение и утвердить в суде: возвращаешь половину суммы, остальное прощаем, залоги освобождаем. А за то, что ему простили 2,5 млн, должник дает фонду (неважно кому, поскольку ликвидатор у нас, как уже говорилось, многоликий) взятку, скажем, 1 млн. А за большую мзду можно пойти еще дальше и вообще проиграть должнику судебный процесс по возврату долга. Благо суды выигрывать трудно, а проиграть, т.е. играть в поддавки, легче всего. Ну, в крайнем случае можно сроки исковой давности пропустить. Либо добиться решения суда о возврате долга, а залоги при этом вроде как прошляпить (мол, договор залога вдруг оказался недействительным) и в итоге выиграть суд против должника под вывеской «Рога и копыта».

Как отмечает Гасанов, суды тоже могут помочь оформить эти «соглашения» руководства Фонда с должниками. «Короче, вариантов много, и «добрых» людей всегда достаточно для помощи в таких проделках. Наверняка, многие сейчас думают: неужели на практике так и происходит, неужели у нас такой Фонд, такая Палата?».

«Конечно, Фонд может сказать: «А я не такой!», Палата девственно возмутиться: «Я не такая!» Но почему мы должны верить? Да, ладно, мы. Почему кредиторы должны верить, что кто-то очень честно и без их участия эффективно ликвидирует банк, где у них остались деньг, и этот кто-то днем и ночью думает только о том, как бы побольше вернуть деньги этим самым кредиторам?!

Еще в конце прошлого года были неоднократные обращения в Палату с просьбой созвать во всех обанкротившихся банках общие собрания кредиторов и создать комитеты кредиторов с широкими полномочиями.

Палата с большим опозданием отреагировала так: общие собрания созывать не будем, а комитеты кредиторов (без уточнения полномочий) создадим. При этом под комитетом Палата подразумевает на самом деле общее собрание.

Цель тут очевидна: созвать разок такое собрание, отчитаться и все. Ведь кредиторы не могут собираться на постоянной основе. То есть Палата просто не хочет, чтобы у кредиторов была постоянно действующая структура, контролирующая Фонд. Таковой должен был быть комитет, созданный общим собранием. Но поскольку комитет и будет собранием, значит, постоянно действующей структуры не будет», говорит Гасанов.

Но, как отмечает эксперт, и это еще не все. «Палата, по ее словам, обратилась в суды для создания комитетов, но решений якобы пока нет. Только по Банку Standart (а почему только по нему? ведь хронологически он последний обанкротился!) якобы есть решение суда от декабря прошлого года, и Фонд должен его исполнить. Но до сих пор ничего не сделано!

Более того, Фонд до сих пор не представил в суды даже список всех кредиторов обанкротившихся банков. Как же суду создать комитет без такого списка? Налицо просто затягивание времени. Когда же они создадут эти комитеты? Когда распродадут все имущество банков, и все потеряет всякий смысл? Кстати, Палата не обнародует и свою позицию о том, каковы будут полномочия этих комитетов. Наверняка, полномочия свадебных генералов», - отмечает собеседник.

По его словам, Палата и Фонд не обнародуют также и судебные решения о банкротстве банков. Нигде не публикуются отчеты о финансовом положении этих банков и планы по их ликвидации. Хотя по Закону «О банках» они должны предоставляться кредиторам, пусть и в урезанном виде. Если нечего скрывать, почему бы не сделать это и доказать, что «А я не такой!»

«Между прочим, у наших банков немало кредиторов-иностранцев. И они просто в шоке от того, что до сих пор не созваны общие собрания кредиторов, им не предоставляется никакая информация, а имущество банков распродается исподтишка. О каком доверии к банковской системе после этого может идти речь? Вот палата де-факто (незаконно!) запретила юридическим лицам обналичивать средства выше определенного лимита в месяц. Почему? Потому что предприниматели боятся держать в банках деньги и обналичивают, несмотря даже на удерживаемые за это налог и комиссии.

Ведь в случае банкротства, как показывает современная практика, они будут бесправны. Очевидно, что подобными административными мерами банковскую систему не спасти. Для этого надо восстановить доверие к ней. Но текущая ситуация только подрывает это доверие. Между прочим, информирование кредиторов о ситуации в обанкротившихся банках помогло бы первым самим расследовать причины банкротства. Ведь их деньги не исчезли в воздухе, а пошли в чей-то карман. И наверняка на основе действий владельцев и управленцев эти банков при попустительстве органа банковского надзора. Ни у Палаты, ни у Фонда просто не хватит времени и ресурсов все это расследовать. Да и желания. А вот кредиторы очень заинтересованы в этом. Ведь на кону их деньги.

Их расследование могло бы вывести на чистую воду тех, кто присвоил чужие деньги, и начать предусмотренное законом преследование. Но получается, что палата не хочет этого. Интересно почему?», - задается вопросом Гасанов.