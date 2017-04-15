Применение американской группировкой в Афганистане самой мощной в мире неатомной бомбы против местных исламистов показало, насколько Белый дом вошел во вкус демонстрируя всему миру непревзойденную военную мощь Соединенных Штатов. Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп многих озадачил своей выраженно изоляционистской позицией, утверждая, что союзники США должны прекратить полагаться на американцев и больше вкладываться в заботу о собственной национальной безопасности.

Звучали даже такие неслыханные вещи, как допустить возможность, чтобы Южная Корея и Япония обзавелись собственным ядерным оружием. Соответствующие выпады делались Трампом и в адрес европейских членов НАТО. Были резонные опасения, что после победы новый президент сосредоточится на внутренних делах, окончательно похоронив роль США как мирового жандарма. Но развитие событий показало разворот совсем в иную сторону.

Дональд Трамп демонстрирует внешнеполитическую активность и даже агрессивность, которая не снилась прежней администрации. Пока рано говорить о какой-то системной работе в этом направлении, но уже очевидно, что Трампу нравится демонстрировать силу и решительность. Хотя при этом он пока скорей следует за ходом событий, чем этот ход диктует. Так было после химической атаки в Хан-Шейсуне, когда внешние обстоятельства подтолкнули Белый дом к решительной реакции и последовавшей ракетной атаке российско-сирийской авиабазе. Так было и в случае с Северной Кореей, которая словно нарочно устроила ракетные испытания и приготовилась к ядерным, что заставило маневрировать Третий флот ВМФ США и гнать на Окинаву самолет-разведчик, оборудованный аппаратурой для атмосферного анализа, чтобы проанализировать характер будущих испытаний в КНДР, если они состоятся.

Однако применение эксклюзивного боеприпаса по группировке боевиков «Исламского государства» в афганском Хорасане не было продиктовано оперативной необходимостью. Бомба GBU-43 MOAB стоит 16 миллионов долларов и ее тротиловый эквивалент составляет 11 тонн. Для сравнения, обычная часто применяемая 450-киллограсовая бомба стоит 12 тысяч долларов. В результате применения MOAB, сообщают, было убито 36 джихадистов, что составляет траты в 450 тысяч долларов на одного погибшего. Хотя, безусловно, целью была не живая сила, а цепь оборудованных туннелей в горах, использование «матери всех бомб» не могло никак решающим образом повлиять на ход боевых действий в Афганистане. Несмотря на то, что США с союзниками ведут здесь самую затяжную, шестнадцатилетнюю войну в своей истории, успехами похвастаться силы коалиции не могут.

Страна в значительной степени находится под контролем различных отрядов, давших клятвы либо «Талибану», либо ИГИЛ. Очевидно бомба, сброшенная в Афганистане, должна была в первую очередь взорваться в мозгах потенциальных противников США. Как и крылатые ракеты, примененные по авиабазе Шайрат в Сирии лишь во вторую очередь предназначены были для уничтожения самолетов Башара Асада. Многие эксперты уверены, что применение MOAB было примером, показанным северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Пока в Северной Корее эти шаги вызывают не столько страх и готовность идти на уступки, сколько паническое ожидание нападения и такие же панические приготовления к его отражению, чем, в свою очередь, не на шутку пугают Китай, которому в случае чего расхлебывать гуманитарный кризис в регионе. Но это все местные, региональные проблемы.

А на глобальном уровне очевидно восхождение звезды Дональда Трампа в качестве того самого мирового жандарма, которым он так отказывался быть. Но стоило американским военным как следует пострелять, как вдруг новая роль – роль главнокомандующего самых мощных вооруженных сил в мире и на ближайших планетах – оказалась для него весьма привлекательной. Можно уже даже не надеяться, что Дональд Трамп захочет обратно уползти в скорлупу исключительно домашних проблем со сложными партийными интригами. На внешней арене он сам себе бог-громовержец. Хватило бы только целей для молний. Давно на международной арене не было так напряженно.