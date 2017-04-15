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Диета помогла азербайджанцу похудеть на 70 кг

 

Житель Азербайджана, страдавший ожирением, за шесть месяцев сбросил 70 кг, передает  телеканал "МИР 24".

Сообщается, что мужчина обошелся без пластических хирургов и изнурительных физических нагрузок.

Телеканал отмечает, что 43-летний Гошгар Мамедов до диеты весил до 170 кг и из-за этого даже стеснялся выйти из дома. Депрессия из-за лишних килограммов для него едва ли не закончилась самоубийством и разводом.

По словам азербайджанца, в детстве он страдал полиомиелитом, ему сложно было ходить и мучила одышка.

Все попытки похудеть при помощи лекарств и физических нагрузок оказывались неудачными, в результате чего Г. Мамедов обратился к одному местному диетологу. Через два месяца спустя Гошгар весил на 50 кг меньше: помогли строгая диета и ежедневные походы к врачу.

"С утра человек должен выпить стакан воды и воздержаться от дальнейшего приема пищи в течение шести часов. Затем нужно съесть один кусочек черного хлеба и две вареные картофелины весом не более 200 г. Вечером - стакан кефира. Такого питания он должен придерживаться в течение месяца и ничего другого не есть. Иначе никакого результата не будет", - рассказала врач-диетолог Л. Зульфугарова.

Сейчас Г. Мамедов по-прежнему на строгой диете. Ему уже разрешили вареную курицу и яйца, и теперь его цель - похудеть до 88 кг.

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