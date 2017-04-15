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Мощный удар США уничтожил лидеров ИГИЛ

 

Сверхмощная бомба США убила на востоке Афганистана по меньшей мере четырех главарей местной ячейки террористической группировки "Исламское государство", а также 90 боевиков, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные афганские власти.

Телеканал сообщает, что при бомбардировке ликвидированы 94 боевика, их которых четверо являлись местными командирами. Ранее Исмаил Шинвари, глава уезда Ачин провинции Нангархар, где был нанесен удар, сообщал о ликвидации 92 боевиков.

Представители полиции также заявили, что в результате бомбардировки уничтожены системы тоннелей, укрытия и склады с оружием боевиков, отмечает телеканал.

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