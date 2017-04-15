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«За каждую победу «Карабах» платил мне 5 тысяч» Откровения футболиста

Автор: Отдел спорта 

Бывший футболист азербайджанского клуба «Карабах» Самюэль Арментерос, ныне выступающий в голландском «Эраклесе», заявил, что за каждую победу руководство агдамской команды платило игрокам по 5 тысяч манатов, сообщает haqqin.az со ссылкой на шведский fotbollskanalen.

«Мы выиграли 30 из 34 матчей (на самом деле в чемпионате Азербайджана-2015/16 «Карабах» провел 36 матчей и одержал 26 побед – haqqin.az) и за каждую победу получали примерно по 5 тысяч», - заявил шведский нападающий.

До приезда в «Карабах» Арментерос был игроком бельгийского «Андерлехта», который отдавал форварда в аренду голландским клубам «Фейеноорд» и «Виллем II». В 2015 году он получил хорошее предложение от «Карабаха».

«В «Карабахе» был еще один бывший футболист «Андерлехта» - Рейналдо, очень талантливый игрок, которого я знал, - рассказывает Арментерос. - Я связался с ним. Он сказал, что Баку – великолепный город. Там много 5-звездочных отелей, прекрасная погода, очень красиво и безопасно. «Карабах» очень хорошая команда. Лига в Азербайджане не особо сильная, но мы играли в Лиге Европы. Я чувствовал, что могу устроить себе там пикник на год».

Арментерос рассказал, что в «Карабахе» платили высокие премиальные, причем платили наличными.

«Азербайджан – нефтяная страна, - говорит он. - Там очень много богатых людей. Президент «Карабаха» - турецкий бизнесмен. Нам платили там большие бонусы. Наличными. В Азербайджане нельзя было расплачиваться картой. Только наличными.

Когда я приехал в Азербайджан, местная валюта – манат – была примерно равна одному евро. Мы выиграли 30 из 34 игр и за каждую победу получали по 5 тысяч манат. Тогда это было около 50 тысяч шведских крон. Если соперником была несильная команда, то получали по 3 тысячи манат. Наличными на руки».

По словам футболиста, в его контракте был прописан пункт, в котором говорилось, что, если он сыграет 75 процентов матчей в сезоне, то его контракт будет автоматически продлен, а зарплата увеличится в два раза. Арментерос заявил, что, когда его показатель по количеству игр был равен 72 процентам, его отстранили от команды до конца сезона.

«Это было в начале марта, - вспоминает футболист. - Мы лидировали в чемпионате с большим отрывом, успешно играли в Кубке и уже выбыли из Лиги Европы, поэтому игр было не так уж много. Еще раз скажу, что Азербайджан – нефтяная страна, и тут все зависит от цены на нефть. Если цена на нефть высокая, то они могут платить сколько угодно. Когда цена идет вниз – это кризис. Но у нас никогда не было задержек по платежам и проблем с деньгами.

«Карабах» очень открытый и честный клуб. Они были честны настолько, что открыто сказали мне: «Мы не можем продлить твой контракт не следующий год, и именно поэтому ты сейчас не можешь играть».

В составе «Карабаха» Самюэль Арментерос провел 23 матча, в которых забил 7 голов. В «Эраклесе» он забивает гораздо чаще. На его счету уже 19 голов в 29 играх.

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