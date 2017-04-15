В начале 1990-х годов, когда армяне захватывали азербайджанские села и города в Карабахе, Турция могла оказать военную помощь Азербайджану, но не сделала этого. По недавней информации ahaber.com, причиной тому были споры между тогдашним турецким президентом Тургутом Озалом и премьер-министром Сулейманом Демирелем.

Турецкий сайт рассказал об этой истории, вспоминая накануне завтрашнего референдума разногласия между президентами и коалиционными правительствами в разные периоды и объясняя, почему гражданам следует отдать свои голоса за переход на президентскую модель правления.

Сообщается, что в 1992 году вернувшийся на политическую сцену Сулейман Демирель плел интриги против своего главного соперника на выборах - Тургута Озала. Из-за борьбы между ними не были приняты важные решения, связанные с экономикой, запаздывали назначения, пострадала финансовая система Турции.

«Разногласия между восьмым президентом Турции Озалом и премьер-министром Демирелем отразились и на войне между Азербайджаном и Арменией, - пишет ahaber.com. – Несмотря на все попытки Озала, Демирель помешал оказанию помощи Азербайджану, в результате чего тысячи азербайджанцев были убиты армянами, и после массовых убийств Армения оккупировала Нагорный Карабах».