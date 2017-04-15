По случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, в столице Северной Кореи состоялся военный парад, передает ТАСС.

По площади Пхеньяна прошли танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Также демонстрировались баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси, среди которых, по утверждению военных экспертов была и баллистическая ракета морского базирования.

В мероприятии приняли участие и парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, а в небе над городом авиагруппа изобразила цифру 105. На празднике присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.