Ходорковский покинул «Открытую Россию»

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения "Открытая Россия". Об этом он сказал во время выступления на конференции движения в Таллине, сообщается в его Twitter.

"Я считаю, что российское общество вполне созрело для безвождистской модели. Поэтому я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это", – заявил Ходорковский.

Свои дальнейшие планы политик связывает "с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом".

"Открытая Россия" – это не Ходорковский, а все мы", – добавил политик, назвавший большим успехом то, что представительства движения открыты в 21-м регионе России.