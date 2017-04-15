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Ходорковский покинул «Открытую Россию»

 

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения "Открытая Россия". Об этом он сказал во время выступления на конференции движения в Таллине, сообщается в его Twitter.

"Я считаю, что российское общество вполне созрело для безвождистской модели. Поэтому я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это", – заявил Ходорковский.

Свои дальнейшие планы политик связывает "с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом".

"Открытая Россия" – это не Ходорковский, а все мы", – добавил политик, назвавший большим успехом то, что представительства движения открыты в 21-м регионе России.

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Ходорковский покинул «Открытую Россию»
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