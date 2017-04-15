Минобороны Турции: «Регион превратился в арену борьбы держав»

События в Сирии и Ираке влияют на Турцию. Анкара не вправе оставаться равнодушной к происходящему в регионе, заявил министр обороны Турции Фикри Ишик, передает «Анадолу».

«Регион, в котором расположена Турция, превратился в арену противостояния ведущих мировых держав. Все это сопряжено с рисками и проблемами», — отметил Ишик. По его словам, в ряде стран региона наблюдается децентрализация власти, а терроризм доведен до уровня государственной политики.

Будущее Сирии и процессы в Ираке напрямую влияют на национальные интересы и безопасность Турции, подчеркнул Ишик и добавил, что политика Анкары направлена на минимизацию воздействия на Турцию негативных процессов в регионе.