В результате основательных ремонтно-восстановительных работ на электросетях Нефтчалы и Сальяна энергообеспечение этих районов существенно улучшается. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в рамках Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов в 2014-2018 годах «Азеришыг» реализует масштабные ремонтно-восстановительные работы для бесперебойного обеспечения потребителей электричеством.

В электросети Сальяна была обновлена 0,4-киловольтная линия электропередач, установлены 528 новых опорных столбов и 25 комплектов трансформаторов. Аналогичные работы были проведены и в электросети Нефтчалы.

Для обеспечения потребителей в райцентрах, поселках и селах активно демонтируется устаревшее оборудование и заменяется современным. Деревянные столбы линий электропередач заменяются современными железобетонными.

Отметим, что 2017 год в «Азеришыг» был объявлен годом реконструкции 0,4-киловаттных электросетей, и с апреля началась реализация программы по реконструкции этих сетей.