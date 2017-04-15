Закир Гасанов отправился на переговоры в Иран

Азербайджан и Иран планируют обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.
Обсуждения будут проведены в рамках начавшегося сегодня официального визита министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Иран.
В ходе визита состоятся встречи с политическим и военным руководством Ирана.
Визит министра Закира Гасанова в Иран осуществляется по приглашению министра обороны и поддержки ВС Ирана генерал-майора Хусейна Дехгана.