Трамп захотел прокатиться в карете королевы

Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Лондон хочет проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы Второй, пишет газета Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Как сообщили чиновники, Белый дом дал понять, что каретная процессия в центре Лондона является важным элементом визита американского президента в британскую столицу, который может состояться во вторую неделю октября.

Силы безопасности предупредили, что такая процессия потребует колоссальной операции по обеспечению безопасности, которую трудно сравнить с предыдущими визитами глав государств в Великобританию.