Чехия отказывается принимать беженцев

Чехия заявила о намерении прекратить прием беженцев, несмотря на то, что такое решение может грозить санкциями со стороны Евросоюза. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил глава МВД республики Милан Хованец, передает Parlamentní listy.

На сегодняшний день республика приняла 12 мигрантов из выделенной ЕС квоты на 1,6 тысячи человек. «Происходящая сейчас проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать», — заявил Хованец.

По его словам, отказ от приема беженцев может грозить Чехии штрафом в несколько миллионов евро, а потому парламент должен решить, насколько оправдано такое решение.