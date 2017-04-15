Порошенко летит в Лондон

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит с визитом Великобританию, передает «Би-би-си Украина».
Он примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House «Битва за Украину: лидерство и солидарность».
«Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, укрепить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины», — говорится в анонсе события.