Финляндия решила помочь чеченским геям

Финская организация SETA, борющаяся за права сексуальных и гендерных меньшинств, начала сбор средств, чтобы помочь эвакуировать из Чечни людей нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает Yle.

«Ситуация в Чечне на данный момент настолько ужасающая, что в Финляндии должны отреагировать на это», — заявил генеральный секретарь SETA Кертту Тарьямо. «Российские ЛГБТ -организации стали эвакуировать чеченских геев. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно», — добавил он.

Помощь чеченским гомосексуалам также решили оказать в Швеции. За одну неделю там удалось собрать около 50 000 евро.

Ранее российская «Новая газета» сообщила о «скоординированной кампании», в ходе которой были похищены сотни мужчин, считавшихся гомосексуалами. По данным СМИ, мужчин подвергли пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая их раскрыть информацию о других известных им гомосексуалах.