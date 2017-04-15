Боевики снова применили химоружие

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* осуществили атаку с использованием отравляющего газа в недавно освобожденной части западного Мосула в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военного.

Офицер в составе антитеррористических сил сообщил в субботу, что атака произошла днем ранее в районе аль-Абар, когда боевики ИГ запустили ракету с хлором. По его словам, семь человек из числа военных ощутили проблемы с дыханием и были доставлены в ближайшую полевую лечебницу, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что 7 апреля боевики ИГ обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом.