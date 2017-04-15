Ле Пен хотят лишить иммунитета

Кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызовут в Европарламент (ЕП) на слушания по поводу ее парламентского иммунитета, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. По версии следствия, ее сотрудники были фиктивно трудоустроены в качестве помощников политика в Европарламенте. В связи с этим французские следователи потребовали от Европарламента лишить Ле Пен иммунитета.

"Комитет по юридическим делам Европарламента постановил, что Ле Пен будет вызвана на слушания в ближайший возможный день в мае", — заявила агентству заместительница председателя комитета Лаура Феррара. Она также отметила, что слушания могут состояться еще в первую неделю мая – перед вторым туром выборов во Франции.