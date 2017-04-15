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Чавушоглу: «Европу пугает сближение Турции и России»

 

Ряд западных стран «любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, который продолжается уже не один год». Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины провинции Анталья; его цитирует «Анадолу».

«Эта категория государств возомнила себя „начальниками“ над остальными», — отметил министр и добавил, что не смотря на то, что в странах Европы проживает 5-миллионная турецкая диаспора, Анкара не пытается манипулировать выборными процессами.

«Европу беспокоит сближение Турции и России», — предположил глава турецкой дипломатии и добавил, что сотрудничество с РФ будет только укрепляться. «Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в вопросе борьбы с проявлениями терроризма. Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи», — подчеркнул турецкий министр.

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