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Аллахшукюр Пашазаде о ситуации вокруг мечети на Советской

 

Некоторые люди, прикрываясь религией, пытаются создать напряженность вокруг мечети «Гаджи Джавад». Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, те, кто пытался создать напряженность, не имеют никакого отношения ни к этой мечети, ни к этому кварталу.

«Президент выразил свою конкретную позицию по этому вопросу и верующие поддерживают этот шаг главы государства. Ильхам Алиев проводит очень существенную работу по сохранению религиозных памятников, наших национально-моральных ценностей и иншаллах сделает еще больше. Президент всегда выполнял свои обещания, данные верующим», - сказал он.

Напомним, несколько дней назад несколько десятков верующих провели акцию протеста против сноса мечети «Гаджи Джавад» на Советской. После вмешательства президента Ильхама Алиева снос мечети был приостановлен.

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