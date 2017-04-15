В Баку возможны дожди

В воскресенье, 16 апреля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, на полуострове местами возможны дожди. Ветер ожидается северо-восточный.

Как сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии, температура воздуха на Абшероне ночью составит в среднем от 8 до 11, днем – от 15 до 19 градусов тепла. Непосредственно в столице ночью ожидается 9 - 11, днем от 16 до 18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 75–85%, днем порядка 60–70%.

В районах Азербайджана в воскресенье ожидаются грозы, временами возможны дожди, местами интенсивные. Также местами ожидается туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12, днем от 15 до 20 градусов тепла. В горах ночью от 0 до 5, днем от 7 до 12 градусов тепла.