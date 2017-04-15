Два поезда столкнулись на вокзале в Вене

Два поезда столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в местной полиции.

Как пишет Австрийское агентство печати, в результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека, передает РИА Новости.