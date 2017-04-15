Два поезда столкнулись на вокзале в Вене

Два поезда столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в местной полиции.
Как пишет Австрийское агентство печати, в результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека, передает РИА Новости.
Два поезда столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале в венском районе Майдлинг. Об этом сообщили в местной полиции.
Как пишет Австрийское агентство печати, в результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека, передает РИА Новости.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.