Британия направила фрегат к российским кораблям

Сторожевой корабль ВМС Великобритании будет сопровождать группу российских кораблей, которые планируют пройти недалеко от британских берегов в субботу вечером, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Сторожевой корабль Sutherland сегодня будет сопровождать российские военные корабли, которые, как ожидается, пройдут через Ла-Манш предстоящей ночью. Корабль обнаружил российские корабли ранним утром пятницы 14 апреля во время их движения в Северном море к проливу Па-де-Кале.

К российским сторожевым кораблям класса "Стерегущий" "Сообразительный" и "Бойкий" позже присоединились танкер поддержки и буксир. Sutherland продолжит отслеживать передвижение группы по мере приближения ее к территориальным водам Великобритании", — говорится в пресс-релизе Минобороны.