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Макрон пообещал завоевать уважение Путина

 

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции, пообещал, что заставит российского лидера Владимира Путина уважать его в случае победы на выборах. Об этом он рассказал в интервью Jeune Afrique.

Политик добавил, что он ничего не должен России. По его мнению, именно это поможет ему добиться расположения главы государства. «Россия — народ с великой культурой и длинной историей. Мы часто были союзниками, в том числе и во времена существования СССР. Но причин для того, чтобы позволять России действовать в нарушение международного права, нет», — заявил Макрон.

При условии победы на выборах он собирается развивать диалог с Москвой по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии, а также будет способствовать отмене экономических санкций совместно с властями Германии при условии «выполнения Россией своих обязательств».

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