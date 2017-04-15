США разместили в Великобритании новейшие бомбардировщики

США впервые дислоцировали истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Великобритании. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил, передает РИА Новости.
«Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе», — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он пояснил, что присутствие в Объединенном Королевстве авиагруппы «усиливает военный потенциал НАТО в Европе».