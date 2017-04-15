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Пользователи узнали о "секретном" режиме YouTube

 

Пользователь ресурса Reddit нашел способ активировать скрытый "ночной режим" YouTube, при включении которого цветовая схема сайта меняется с белой на черную, передает РИА Новости.

Функция работает в последней версии браузера Google Chrome. Чтобы ее активировать, нужно открыть панель инструментов разработчика, нажав клавиши Ctrl+Shift+I в Windows или Option+Command+I на Mac.

В поле во вкладке Console необходимо вставить текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажать на клавиатуре кнопку Enter.

Затем панель инструментов нужно закрыть и обновить страницу. После этого в главном меню (вверху справа) появится вкладка "Ночной режим".

Как пишет портал The Verge, YouTube еще не анонсировал новую функцию. Вероятно, она является одним из нововведений, которые пока тестируются.

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