На пост президента Ирана претендуют 1600 человек

Более 1600 человек зарегистрировались кандидатами для участия в выборах президента Ирана к окончанию последнего дня регистрации; об этом заявил глава штаба по проведению выборов Али Аскар Ахмади.

"Из них число женщин — 137, мужчин - 1499 человек. Самому молодому из прошедших регистрацию 18 лет, возраст самого пожилого — 92 года", — заявил Ахмади, чьи слова приводит агентство ISNA.

Среди последних кандидатов, успевших пройти регистрацию в ее последний день, стали первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири, а также мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, представляющий коалицию консервативных сил. Ранее в качестве кандидата на выборах зарегистрировался аятолла Ибрахим Раиси, которого СМИ называют близким соратником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Регистрация началась 11 апреля и заканчивается вечером 15 апреля. После окончания регистрации на следующий день начнется этап отбора кандидатов. Совет стражей конституции Ирана в период с 16 по 20 апреля рассмотрит кандидатов, подавших документы на участие в президентских выборах, на предмет их компетентности.