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Украина: Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017

 

Кремль изолировал российский народ от участия в песенном конкурсе Евровидение-2017 и лишил своих граждан даже возможности увидеть это шоу. Такое мнение высказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, передает «Корреспондент. net».   

«В шоу примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева», — добавил Кириленко.

По его словам, подготовка к Евровидению в Киеве идет усиленными темпами. Уже устанавливают трибуны для зрителей и почти построена главная сцена. «Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении», — отметил вице-премьер, но подробности раскрывать не стал.

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