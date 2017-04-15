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На мексиканском курорте спалили 8 баров

 

Сразу восемь увеселительных заведений сгорели в ночь на субботу на известном мексиканском курорте Икстапа на берегу Тихого океана, сообщают местные власти.

По информации службы гражданской обороны штата Герреро, изначально огонь охватил бар Malkerida, один из самых известных в туристической зоне Икстапы. Однако затем пламя перекинулось на расположенные рядом заведения и жилой дом. О погибших и раненых данных пока нет.

Причины пожара власти не сообщают, однако отмечают, что огонь вспыхнул в заведении, где несколько дней назад произошла перестрелка и были убиты четыре человека. Двоих погибших власти опознали как членов местных преступных группировок.

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