Американский футболист случайно сбил насмерть трехлетнюю дочь

Звезда американского футбола, экс-игрок клубов Национальной футбольной лиги Тодд Хип по неосторожности сбил трехлетнюю дочь. Как передает Fox News, инцидент произошел возле дома спортсмена в пригороде Финикса, уточнили в полиции.
Хип, находясь за рулем грузовика, сбил ребенка, выбежавшего на подъездную дорожку.
Девочку доставили в больницу, где она умерла.
Полиция ведет расследование происшествия. По предварительным данным, речь идет о трагической случайности.
По информации Sporting News, погибшая девочка была младшим ребенком 37-летнего футболиста, в семье осталось четверо детей.