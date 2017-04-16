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Азербайджанские банки изменили свои требования к ипотеке

 

Банки, являющиеся уполномоченными организациями Азербайджанского ипотечного фонда, увеличили сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи для получения ипотечного кредита. Информация об этом размещена на портале Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Этот шаг связан с утверждением закона "О прожиточном минимуме на 2017 год", согласно которому прожиточный минимум на текущий год в Азербайджане устанавливается на уровне 155 манатов против 136 манатов в прошлом году.

По данным портала АИФ, из 25 банков, выдающих ипотечные кредиты по линии Ипотечного фонда, 13 банков увеличили сумму прожиточного минимума со 136 до 155 манатов, Muganbank – до 160 манатов, AGBank – до 170 манатов, Банк ВТБ (Азербайджан) – до 175 манатов, Expressbank, AtaBank и Azer Turk Bank – до 180 манатов, а Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika - до 200 манатов. У трех банков этот показатель остался без изменений: PASHA Bank и Bank of Baku - на уровне 180 манатов, а UniBank - 200 манатов.

Кроме того, банки снизили размер первоначального взноса, в некоторых случаях это снижение составило два раза. В частности, у Bank Respublika размер взноса по стандартной ипотеке сократился с 50 до 25 процентов, по льготной - с 50 до 15 процентов. У пяти банков (PASHA Bank, Muganbank, Express Bank, Международного банка Азербайджана и AtaBank) первичный взнос по стандартной ипотеке снижен с 40 процентов до 30 процентов. У трех банков (AtaBank, Muganbank и Express Bank) первичный взнос по льготной ипотеке снижен с 40 процентов до 30 процентов.

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Азербайджанские банки изменили свои требования к ипотеке
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