У берегов Ливии спасли три тысячи мигрантов

Итальянская береговая охрана при поддержке лодок других служб в субботу спасла порядка трех тысяч мигрантов у берегов Ливии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные негосударственной организации Jugend Rettet, участвующей в операциях.

Сообщается, что всего за день было организовано 35 операций, причем 15 из них до сих пор не завершены.

В конце марта Ливия, которая является для африканских мигрантов "окном в Европу", запросила у Италии и Евросоюза помощь на общую сумму 800 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией. В пакете желаемой помощи значатся радары, вертолеты, внедорожники, катера и спутниковые телефоны.