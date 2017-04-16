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В Турции стартует судьбоносный референдум

 

Референдум по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход на президентскую систему правления, пройдет в Турции в воскресенье. Его результаты будут иметь важнейшее значение для будущего страны.

На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена.

Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

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