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Брата Саакашвили выдворили из Украины

 

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области, а ныне украинский оппозиционный лидер Михаил Саакашвили заявил, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание на Украине, сообщает «Интерфакс».

"Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал Саакашвили в своем фейсбуке. "Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - пишет Саакашвили.

Покинув пост главы Одесской области, Саакашвили обвинил руководство Украины в нежелании проводить реформы и в покровительстве коррупции и заявил о решении продолжить борьбу и приложить максимум усилий для того, чтобы полностью изменить политическую систему страны. С этой целью он создал новую платформу "Рух новых сил".

В Грузии же в отношении Саакашвили расследуется ряд уголовных дел, касающихся, в частности, злоупотребления полномочиями во время его президентства. По заявлению правоохранительных органов республики, в случае появления на грузинской территории он будет задержан.

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