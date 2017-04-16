В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

На заседании было рассмотрено два эпизода уголовного дела, по которым были заслушаны потерпевшие и свидетели.

Ранее обвиняемый экс-сотрудник МНБ Физули Алиев обращался к судьям, чтобы они рассмотрели эпизод, связанный с компанией Araz-Plast не только с юридической точки зрения, но и «как просто азербайджанцы».

Потерпевший по этому делу Эльман Мурадов сообщил, что является учредителем компаний Araz-Plast и действующей в Турции Elbor. Э.Мурадов утверждает, что был незаконно задержан сотрудниками МНБ и обвинен в сотрудничестве с Арменией.

«Когда в сентябре 2014 года мы были на выставке в Грузии, к стенду нашей компании несколько раз подходили наши сограждане и задавали странные вопросы. Мне это уже тогда показалось подозрительным. Их больше интересовала не наша компания, а лично я, и вскоре на мой телефон начали поступать звонки с неизвестных номеров. Говорил русскоязычный мужчина. Сначала я подумал, что он звонит из Македонии, однако позже выяснилось, что это армянин по имени Артур», - рассказал Эльман Мурадов.

Потерпевший утверждает, что звонок «от Артура» поступил на его турецкий номер.

«Этот человек просил, чтобы я через Грузию отправил продукцию в Армению. Однако категорически заявил, что это невозможно, т.к. между Турцией и Арменией невозможны банковские переводы», - сказал он.

Проблемы у бизнесмена начались, когда он захотел провести высоковольтную линию электропередач на свой производственный участок в Говсане. Директор расположенного рядом бетонного завода по имени Ялчын порекомендовал ему обратиться к сотруднику МНБ Натику Алиеву.

«Прислушавшись к совету, я позвонил Натику и он пригласил меня на встречу в кафе «Султан», расположенное рядом со зданием МНБ. Однако не успели мы начать разговор, как Натик стал упрекать меня в сотрудничестве с армянами. Ну а потом офис компании и мой дом в поселке Зых обыскали. Из одного из сейфов при этом пропали 80 тысяч манатов», - сказал потерпевший, добавив, что самого его держали в МНБ три дня.

После этого заявления потерпевшего засыпали вопросами адвокаты обвиняемых. В частности, у Э.Мурадова спросили почему он несколько раз говорил по телефону с армянином, если, как он сам утверждает, что «сразу послал его в грубой форме»? Мурадов же заверил, что поскольку сам является выходцем из одного из оккупированных районов, его сотрудничество с армянами исключается.

Выступившие по этому эпизоду второй потерпевший - главбух компании Araz-Plast Шахин Гасанов и свидетели Гахраман Абишов и Сардар Мурадов заявили, что Эльман Мурадов всегда был патриотом своей страны и никогда никаких связей с армянами не имел.

Брат Эльмана Мурадова Сардар Мурадов подтвердил, что во время обыска на предприятии в Зыхе сотрудник МНБ Натик Алиев вел себя крайне агрессивно и даже угрожал пистолетом.

Обвиняемый по этому эпизоду Физули Алиев обратился к судье, заявив, что в принципе не согласен с потерпевшим, а потому просит дать ему возможность прояснить все подробно и настаивает, чтобы Э.Мурадов обязательно присутствовал при этом в суде.

Потерпевший по другому эпизоду Айдын Керимов отметил, что является директором компании Metak, занимающейся производством пластиковых труб. По его словам, в 2015 году ему позвонили сотрудники МНБ и потребовали немедленно явиться к ним.

«Нашим куратором в МНБ был Акиф Алиев. И я, естественно, первым делом позвонил ему, чтобы узнать причину вызова спецорганов. Он успокоил меня, заверив, что никаких причин для беспокойства нет, так как мы вовремя внесли деньги», - рассказал предприниматель.

Напомним, что эпизод, связанный с компанией «Метак», рассматривался и на процессе по делу генерала МНБ Акифа Човдарова. Тогда отмечалось, что сотрудников компании подозревали в выводе в офшоры нескольких миллионов долларов, но по распоряжению руководства министерства дело было закрыто. Несмотря на это задержанного в связи с подозрениями учредителя компании Алика Керимова – отца Айдына Керимова выпустили из стен ведомства только после того, как Акифу Алиеву вручили 10 тысяч долларов. Вместе с тем позднее Алик Керимов заявил, что не имеет никаких претензий к обвиняемым сотрудникам МНБ.

И в этот раз потерпевший Айдын Керимов повторил, что так как его отец Алик Керимов не явился по вызову спецорганов, поскольку находился в то время в Москве, эмэнбешники схватили сына, то есть Айдына.

А Алик Керимов добавил: «Когда мне сообщили, что Айдын пропал, я стал обзванивать знакомых и наконец в МНБ мне сказали, что он задержан. Первым же рейсом я вернулся в Баку и сразу встретился с сотрудником ведомства Натиком Алиевым. От меня потребовали 500 тысяч манатов, но я сказал, что такой большой суммой не располагаю. В итоге сошлись на 50 тысячах манатов», - сказал он.

Кроме того, сотрудник Физули Алиев потребовал от потерпевшего обеспечить его стройматериалами на в 35 тысяч манатов.

Адвокат обвиняемого Адиль Исмаилов счел нужным уточнить, что в настоящее время все строй материалы находятся на складе и предложил потерпевшему забрать заявление, поскольку ему вернут его имущество. Потерпевший ни минуты не замышляя согласился.

Между тем при изучении геолокационных данных номеров Натика Алиева и Алика Керимова следствие выяснило, что они не пересекались. А это может означать, что никакой встречи, где сотрудник МНБ якобы вымогал 50 тысяч манатов, могло и не быть.

Выступившие свидетели Ибрагихалил Векилов и Ариф Пашаев, тем не менее, показали, что работают на складе компании Metak и в рассматриваемый период по указанию Алика Керимова выписали накладные на строительные материалы на общую сумму 35 тысяч долларов.

На этом заседание суда завершилось, и председательствующий Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание состоится 18 апреля.