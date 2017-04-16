Сердца политологов полны восторга. Тысячи политгадалок, пророков, провидцев и просто параноиков режутся на сотнях телеканалов в споре состоится ли встреча Путина с Трампом и как поведет себя Пинь. Ударит ли Трамп по Пьехеньяну или прежде введет войска в Сирию. Или и то и другое одновременно. Уберет ли прежде Башара Асада или примется за корейского булемика. Возьмет ли вначале Ракку или сразу рванет на Дамаск? И вообще не Наполеон ли Трамп или только агент Путина? А разве агент Путина не может быть новым Наполеоном - кричат оппоненты.

На десятках телеканалов сотни политологов, упиваясь своей истерией, несутся диким галопом, перескакивая с темы на тему. Сокрушая противников, непокорные страны, народы и их лидеров. Не мешать нам. Мы сделаем из Трампа великого и ужасного повелителя всемирной империи зла.

На всех российских телеканалах истеричка Кургинян брызжет слюной на оппонентов. Противники пытаются возразить параноику телеэкрана своим робким шизофреническим бредом. Трамп привел к власти тоталитарную секту политтехнологов. 30 лет назад Чумак заряжал через экраны телевизоров воду, теперь заряжают зрителей. Одни сектанты рекомендуют Трампу гнать танки на северную Корею, другие – на Дамаск и заодно на Донецк. Другие сразу на Пекин и одновременно на Москву.

Не сметь меня прерывать, – рычит Кургинян на оппонентов - А зрителям очень не советую переключаться. Для вас надрываюсь, слепцы и недоумки. Запомните, отныне нет у вас личной жизни. И раньше не было, а теперь подавно не будет.

Но всмотритесь в глаза телепсихопатов - в них праздник, счастье.

Это наше время. Наш герой – визжат они на нас с экранов. - Мы его вырастили- взлелеяли. Нам одного Путина мало, теперь в мире два крутых. Соревнование «Томогавков» с «Калибром» и «Солнцепеком» началось. Прочь с дороги, всякие малые народы с вашими микропроблемами. Спасибо Трам, как долго мы тебя ждали и теперь не отпустим со сцены, пока ты ее не подожжешь.

Тишина в зале, сейчас мы скажем, что вас ждет, – кричат политологи десятков стран на зрителей – Поклоняйтесь нам, ни черта вы без нас не разберетесь в этом страшном Трампе.

Прам-тайм сотен телеканалов заполнен одной темой. Политики, депутаты и комментаторы с плотоядной улыбкой, одной на всех, вещают: « Вот увидите, всех нас ждут такие события, проснутся такие вулканы, и такие тайфуны снесут вам крыши, что вы еще добрым словом помянете Обаму. Вы только посмотрите, как сегодня Трамп повязал галстук, неужели это вам ничего не напоминает? А все потому что вы ни черта не знаете правду о происхождении Трампа. Его папа – Уинстон Черчилль, а мама само собой – Маргарет Тэтчер. Вот откуда эта зашкаливающая мания величия. Обратите внимание на его манеру игры в гольф, или как смотрит на женщин, даже на глубоких пенсионерок. Сколько цинизма и откровенного мужского шовинизма в этом взгляде. Вау, сразу станет ясно, что он заткнет за пояс самых знаменитых бабников Белого дома. Не верите? Только присмотритесь, какие молнии сверкают, когда измеряет взглядом смазливых секретуток. После Натаньяху ни один премьер не ездит к нему со своей секретаршей.

Запаситесь терпением, сразу после первых ста дней начнет вытворять такое, сам Мик Джагер воскликнет «Сцена твоя. Я уволен». Но не беспокойтесь, мы с вами. Эксперты и аналитики, мы будем держать вас, дорогие зрители и ваших родных в таком напряжении, что не все семьи выдержат накала наших теледебатов. Даже если он ничего не будет делать, мы будем так освещать каждый шаг нового хозяина Белого дома, что ВОЗ скоро признает - легкие наркотики ничто по сравнению с трампоманией.

Мы всех телезрителей на такую иглу посадим, вы часа без наших бредней прожить не сможете. Теперь вы заживете, вы забудете, что такое личная жизнь и будете упиваться нашими находками в области трампологии. Что-что, а зажигать мы умеем и не позволим каким-то слюнтяям из ЕС, Пекина или из Кремля урезонить Трампа. Никому не позволим отнять у нас власть. Каждое его слово, поступок, движение до такой степени будет извращенно интерпретироваться, чтобы весь мир все четыре года его президентства прожили в предчувствии Апокалипсиса. И Трамп тоже, он должен работать на нас, политтехнологов. Мы, управляем событиями и политиками. Мы уже убедили всех, что Трамп великий шоумен, осталось убедить в этом самого Трампа. Мы готовим обращение к нему от имени ведущих телепсихопатов самых известных каналов мира. Начинается так: друг, не вздумай останавливаться, в неделю минимум по одному событию мирового масштаба. Мы не позволим тебе испортить наше шоу. Запомни Трамп, ты должен теперь только зажигать и чем опаснее и авторитарнее будешь это делать, тем лучше.

Да чего там скрывать – перед вами реинкарнация Нерона. Только масштабы масштабнее, Нерон поджег Рим, а что нашему герою какой-то Рим? Этот парень такие вечеринки устраивает, что вся Сахара скоро заполыхает.

Враги распустили слухи, мол, остепенился, затих, скромничает в твитере, и никакого Дали на публике. И вы верите? Какое же дурачье, эти зрители. Мне жалко вас – рычит Кургинян. – Трудно представить что будет с Россией, когда я отдам концы. Да поймите же вы все, ковбой затаился, усыпляет вас, хитрый малый, коварно мыслит. Я чувствую руку старого лиса Киссинджера. Трамп и старый лис заодно. Это большая опасность…..Дайте договорить. Не сметь мне возражать.

Никуда от этого не деться, весь телеэфир забит подобным бредом. Вспоминаются пикейные жилеты из «Золотого теленка». Перечитайте это место из книги и вы поверите в переселение душ: «Гувер- это голова. И Гинденбург - голова. Гувер и Гинденбург – это две головы. Остапом Бендером овладел ужас. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики… Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол».

Теперь десятки таких типов все с тем же идиотическим блеском в глазах заполонили телеканалы.

Запаситесь терпением, – вещает ОРТ - с Трампом будет так весело и так жутко, что Хилари Клинтон покажется блаженной старушкой, которую так и хочется перевести через улицу, даже если ей это не надо. Обещаем вам, Трамп будет таким же великолепным карнавалом для нас, мастеров словоблудия, каким был весь период предвыборной компании. Ой, как будет азартно, ой, как зажжет, ой, как перекинется зарево - пожарище с Ближнего Востока на Передний, Средний и Задний. А какие костры заполыхают на башнях Великой Китайской стены. В Пекине уверяют, что Великая стена единственное строение видное из космоса. Теперь будут видны только костры на стене.

Первый этап пройден, когда Трамп был тихий: белочкам орешки, детям мороженое. А сейчас так разбушевался, как не смели разбушеваться отец и сын Буши.

Одни параноики вещают с телеэкранов, что Трамп вот-вот раскроется и будет самым антироссийски настроенным политиком Запада. Другие утверждают - притворяется, все равно он самый пророссийский из всех президентов США. Третьи кричат: «Да что вы такое говорите, кто этих баранов пригласил на ОРТ? Этот Эрнст вообще на работу приходит или совсем закэвээнился, как Гусман?

Вы все болваны, - изрекает Кургинян. - Вот увидите, все будет так, как скажу я. Трамп будет самым ярым русофобом за всю историю Белого дома. Вы посмотрите на его красные зрачки на пресс-конференции, а с какой ненавистью он отзывается о зеленых, красных, желтых и голубых. Вы еще смеете со мной спорить? - указывает в сторону оппонента - Выкинуть негодяя из программы, из Москвы, лишить гражданства и прописки. Подумать только, и эта шушера - наша элита, бедная Россия что ты будешь делать без меня.

Одни эксперты уверяют, только у него есть точная информация о дате вылета Трампа в Москву. Где намерен осуществить свою давнюю мечту – встретится с Путиным, подружится с ним и с Шойгу, сделать пару комплементов любимому леопарду президента, сыграть партию в гольф с Кудриным или Лавровым, на выбор Путина, и навестить Медведева в Сколково.

Что за бред несет Ервандыч, совсем заболтался, – визжит оппонент - все будет так, как я сейчас скажу. Сначала Трамп взвинтит авиаударами по Сирии отношения с Россией, понаподаст жару до Карибского конфликта, а вот когда все прогрессивное человечество и часть конгрессменов будет валяться у него в ногах, он заявит о желании поохотится вместе с Путиным и Шойгу на краснозобых казарок и сайгаков в астраханских степях. Где в загонщиках будут у них французский президент и еще штук пятнадцать его коллег из Евросоюза.

По возвращении из Астрахани публично плюнет на сенат, ушлет Маккейна послом в Микронезию, и подарит внедорожник МИД России. Вступить в ряды Росгвардии под именем Котик Летаев. Это имя любимого героя Марии Захаровой из произведений Андрея Белого. Когда конгресс узнает, будет уже поздно. Под диктовку Марии Захаровой Котик таких делов наломает, что Лавров пошлет ее полномочным послом поближе к Микронезии, допустим, в Сингапур. В знак протеста Трамп на своей яхте врежется в крейсер «Варяг» в Севастопольской бухте. Вот тогда события наконец-то приобретут непредсказуемый характер и на сцене появится Эрдоган с предложением помирить Путина с Трампом в Астане.

А в это время на канале-конкуренте другая банда политологов набросилась на тему «Трамп, Украина и Крым». Главный вопрос диспута «Сумеет ли Польша стравить Трампа с Кремлем в Донецке и под шумок незаметно умыкнуть у Украины свой любимый Львов».

Все зависит от Юлии Тимошенко, - заявляют одни телегадалки – сможет ли она соблазнить Трампа Одесским портом и продать ему за два миллиарда долларов Херсонский аэропорт.

Вы все авантюристы, – заявляют противники - Вашингтонский обком слопает вашего Трамп за милую душу даже за легкий флирт с Юлией Тимошенко. Тем более его притормозят, посмей он только без разрешения Кремля заигрывать с Порошенко и крымскими татарами.

В ответ эксперты из центра «Политтехнологи-маньяки» подняли визг: «Хватит пудрить мозги стране. Трамп никогда не плюнет на конгресс публично, ни за что не посетит крымский санаторий «Мацеста» и Бахчисарайский дворец. Наш Трамр не так прост, скорее он десантируется в Сирию десятком дивизий. Как только спецназ окажется в окружении игиловцев, обратится за помощью к Шойгу. Конечно, Шойгу поможет при условии, что за одну ночь нефть поднимется до 95 долларов. После чего подкинет парочку батальонов и спасет десять дивизий американцев от полного разгрома жалкой кучкой игиловцев. Заодно Шойгу раздолбает к чертям собачьим все базы, где еще копошатся не наши умеренные. После этого Трамп так полюбит Башара Асада, что заставит своих ястребов из конгресса вместе с Марией Захаровой смотаться в Дамаск и публично покаяться.

В это время на другом канале идет жаркое обсуждение генеалогического древа Трампов. Одни политологи убеждают зрителей, что Трамп по матери викинг, а по отцу из половцев. Те и другие – наши парни, что бы про степных мигрантов времен Тамерлана не говорили. Есть даже версия, что родом из Рюриковичей, хотя из Хайфы недавно сообщили, нашли вроде бы под Киевом могилку трамповой прабабки. На могилке надпись «Незабвенной Эсфирь Соломоновне Гринберг – Додельзон от безутешного Гиви Боржомишвили».

МИД России подскажет выход: Сноуден должен забросить в Сеть настоящую родословную Хилари Клинтон и Обамы. Оказывается, оба не имеют ни малейшего отношения к Африке, как впрочем и к Америке также. У Трампа жена – славянка, а у Клинтон вообще кошмар, бабка – массажистка санатория «Чешские профсоюзы» в Карловых Варах. Конечно, Трамп будет благодарен нам за то, что позволили ему прихлопнуть как клопов оппозицию в конгрессе, заодно расколоть НАТО, ЕС и Китай. Вот увидите, не позднее пятого месяца на посту он пошлет на Первый канал эсемеску с таким содержанием «Спасибо за родословную. Такие вещи не забываются, и я не забуду». В тот же день подарит Башару Асаду списанный авианосец с вполне приличной танцплощадкой на 20 МИГов.

Мы в плену у тоталитарной секты политтехнологов. По 24 часов в сутки на сорока языках мира на всех телеканалах с криками–воплями бьются трампофилы с трампофобами. Миллионы людей, опьяненные наркоманами–политологами, слушая бредятину про президента, то ли бойскаута, то ли бойфренда, и уже не способные отличить одного боя от другого, забывают про недостроенный дом и своих детей, которых проглотила улица. Утешением звучит голос из ящика: все вы должны жить предвкушением неминуемых объятий Трампа и Путина, и рыданий китайского премьера Пиня, не приглашенного к объятиям.

Десятки политологов кормится вокруг одного котла, и судя по накалу страстей в студии, кормятся неплохо. Любит Трамп ЕС, Китай или Россию или притворяется, а если притворяется, насколько искренен в притворстве?

Одни с пеной у рта – любит, другие – не факт. Первые – патриоты, вторые – предатели. Вторых выгоняют из студии и через минуту они оказываются на другом канале.

На всех каналах диспут на тему: Посмеет ли Трамп признаться в любви к Тайваню, России, а также антипатии к Порошенко и к Пиню.

Есть признаки, что посмеет и очень скоро, - уверяют одни. - Трамп предложил построить стену на границе с Мексикой, и тем самым открыто поддержал Собянина за снос мигрантских лавочек в центре Москвы.

Можно мне пару слов о «Реале», Роналдо и о любимой «Барселоне», – робко пытается спортивный комментатор втиснуться в рычащую тусовку политологов.

Яростные противники, готовые разорвать друг друга мгновенно замирают и дружно набрасываются на спортсмена. «Да какой к черту «Реал»? Кто такой Роналдо? Не думаешь ты о родине, так хоть о детях подумай. От меня, Кургиняна зависит будет будущее у твоих детей, а ты лезешь со своим Роналдо. Решается судьба планеты, а он про какую – то паршивую «Барселону». Ты еще про «Зенит» расскажи.

И вдруг один из политологов в крик: «Есть идея для новой телепередачи. Надо обсудить тему «Как сделать так, чтобы Трамп в первый же день официального визита в Париж переспал с Марин Ле Пенн, лютой врагиней Меркель и чтобы кадры в Твиттере взорвали бы Евросоюз.

Отлично. Надо подключить хакеров, – звучит предложение. – Меркель в отчаянии режет ножницами все свои розовые пиджаки, назло американцам отменяет санкции и летит отдыхать в Крым, где разговаривает с лидерами крымских татар по-русски. Порошенко подает в отставку, Аваков стреляется в кабинете, Саакашвили сдает в ФСБ компромат на лидеров майдана.

Все страны и народы Евразии по замыслу комментаторов должны замереть у телеэкранов и внимать трампоблудию оракулов- политтехнологов.

Замрите у экранов, сегодня мы обсуждаем, любит ли Трамп финскую баню или предпочитает испанский хамон или турецкий хамам. Не пропустите, завтра вас ждет сенсационная передача. Вы узнаете, что думают 145 ведущих аналитиков о бизнес–интересах Трампа в Египте, Швеции и на Тайване. Не переключайтесь, вы все участники телешоу «Трамп и Солнечная система». Мы обещаем стране резкое сокращение разводов и уличной преступности. Вы с нами? Посмейте сказать нет.

Телеведущие вещают на сотнях каналов: «Мы закормим вас такими политическими скандалами, что из всех зрителей сделаем булемиков. Политические гурманы – это в дотрамповую эпоху. Вы у нас сядете на трампоиглу и не слезете с нее все четыре года его пребывания в Белом доме. А мы будем закармливать вас хорошо оплачиваемыми импровизациями на тему «Вонзиться ли Трамп в китайскую сонную артерию в 2017-м году и прокусит ли в 18-м. И как ускорить процесс».

От имени всех перекормленных трампоманией зрителей скажем политтехнологам: «Да начхать на все ваши предсказания насчет первых ста дней и на последние сто дней и на тысячу дней между первыми и последними, и на ваши фантазии насчет позиции одного миллиардера по Мексике, НАТО, ЕС и ШОС. Как и на страстное желание жены президента уничтожить огородик супружницы Обамы с экологически чистыми помидорчиками.

Но ящику начхать на то, что нам начхать на него, ящик объявляет: «Сейчас реклама, только не переключайтесь. Да и некуда. Там то же самое».

Слушайте мои бредни 24 часа в сутки, к пяти утра я наконец подойду к теме, ради которой вы все бросили свои семьи и работу. Вы узнаете что сделает Трамп с НАТО, ЕС и с Евразией в целом – вещает новый Кашпировский-Кургинян и ехидно добавляет – А вам, дорогие телезрители не советую переключаться, там тоже я, ваш великий оракул и провидец, новый Нострадамус, Жириновский и Чумак в одном лице - Кургинян.