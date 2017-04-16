Северная Корея неудачно запустила ракету

Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.
"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, однако пуск не был успешным – ракета взорвалась сразу после старта, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил.