Тысячи американцев вышли на марш против Трампа

В Нью-Йорке около пяти тысяч человек приняли участие в демонстрации против президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Reuters.

Люди вышли на так называемый «Налоговый марш» в районе Средний Манхэттен, чтобы привлечь внимание к отказу главы государства опубликовать свою налоговую декларацию.

Акции протеста прошла в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

По данным организаторов, протест в Нью-Йорке — лишь одна из более 150 проходящих в США акций и за их пределами. Аналогичные акции намечаются в Европе, Японии и Новой Зеландии.