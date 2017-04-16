В Берлине пытались подорвать российское посольство

Немецкая газета Bild am Sonntag сообщает, что теракт у российского посольства в Берлине 10 апреля удалось предотвратить в самый последний момент.

Как отмечает издание, подозреваемый в подготовке теракта гражданин Марокко, которого называют Мохаммед Х., обсуждал планируемую атаку в социальных сетях. В минувшую субботу он собирался затеряться среди участников демонстрации перед посольством России и совершить теракт.

Таким образом, предполагаемую атаку удалось предотвратить всего за день до осуществления, отмечает издание.

Полиция в настоящее время проверяет данные с мобильного телефона подозреваемого, в котором надеется найти доказательства.

В прошлую пятницу немецкие спецслужбы сообщили о планируемом теракте федеральному ведомству уголовной полиции страны, отделениям полиции в Саксонии и Берлине и МИД.