Застрелен футболист сборной Панамы

Полузащитник сборной Панамы по футболу 33-летний Амилькар Энрикес был убит рядом со своим домом в Нуэво-Колоне. По данным Daily Mirror, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в спортсмена. Футболист был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

В результате инцидента были ранены еще два человека, находившиеся рядом с Энрикесом — Делано Вилсон и Жоземар Педро, они находятся в больнице.

Трагическую новость уже подтвердили в Панамской федерации футбола.

«Мы выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса», — гласит заявление на официальной странице федерации в Twitter.

Энрикес выступал за сборную Панамы с 2005 года, проведя в ее составе 75 матчей. Последняя игра спортсмена состоялась 28 марта 2017 года против сборной США.