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В Венесуэле не стихают акции протеста

 

Венесуэльские власти задержали 30 человек за совершение правонарушений в ходе акций протеста в городе Лос-Текес, столице штата Миранда. Об этом сообщила газета El Nacional.

"Задержанные занимались разрушением объектов инфраструктуры, препятствовали движению и перекрывали улицы столицы штата, цитирует издание Франсиско Гарсеса, главу муниципалитета Гуайкапуро, где расположен город.

В субботу ситуацию взяли под контроль силы безопасности. Как сообщается, участники беспорядков в Лос-Текес разграбили несколько магазинов и неоднократно вступали в столкновения с полицией.

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