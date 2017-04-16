Борис Джонсон предложил России примкнуть к коалиции США

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с «Исламским государством» на территории Сирии. Об этом сообщает The Daily Telegraph, цитируя статью Джонсона, опубликованную в печатной версии газеты.

Как считает министр, Москва могла бы «присоединиться к коалиции, которая объединяет более чем 60 стран, в борьбе против ИГ и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом».

Джонсон также выразил уверенность в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие».