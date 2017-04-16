Закир Гасанов на переговорах в Иране

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

«В рамках визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Ирана, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что З.Гасанов прибыл в Иран по приглашению министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Хусейна Дехгана.