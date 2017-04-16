Десятки тысяч солдат и сотни танков, видео

Азербайджанская армия начала крупномасштабные учения. Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, учения стартуют 16 апреля и продлятся пять дней.

На учения привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях.