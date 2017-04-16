Посол Элин Сулейманов критикует Обаму и превозносит Трампа

Саммит с участием премьер-министра Израиля, президента Палестинской автономии и лидеров стран Леванта и Персидского залива под председательством США принесет большую пользу региону и активизирует застопорившийся мирный процесс. Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Ранее израильские официальные лица заявляли, что Администрация Трампа рассматривает целесообразность подобного саммита, который соберет за одним столом премьера Израиля и лидеров суннитских стран.

В интервью израильской газете Элин Сулейманов признал ограниченную роль Азербайджана в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Однако, по словам посла, правительство Азербайджана, являющееся союзником Израиля и имеющее теплые отношения с мусульманскими странами, рассматривает себя как потенциальный голос поддержки мирному урегулированию, если не как один из его рычагов.

«Региональный саммит по инициативе Администрации Трампа – это отличная идея. Она хочет видеть участие большего количества игроков и в целом региональный подход к этому вопросу. И я считаю, что это правильно. Здесь нужно учесть и развивающиеся отношения Израиля со странами Персидского залива», - отметил посол.

Элин Сулейманов положительно оценил президента Дональда Трампа, отметив, что его Администрация, в отличие от прежней, смотрит на вещи свежим взглядом. Трамп, по его словам, более прагматичный человек, чем Барак Обама. Он может лучше расположить к себе и таким образом создать дружественную атмосферу для мирного процесса.

«Предыдущая Администрация, при всем моим уважении к моим друзьям, была несколько идеологической. И последние восемь лет были не самым простым временем в наших отношениях», - сказал Элин Сулейманов, отмечая, что отношения между США и Азербайджаном охватывали сферу борьбы с терроризмом, энергетику и проблемы, связанные с Ираном и Афганистаном.

Элин Сулейманов также коснулся праздничного мероприятия по случаю Хануки, организованного посольством США. Посол отметил, что это было одно из редких мероприятий, в котором принимали участие как представители Израиля, так и Палестинской автономии. При этом они не скрывались от камер.

«Наши реальные рычаги воздействия на обе стороны очень ограничены, но мы здесь, чтобы помочь», - сказал посол.

Корреспондент газеты напомнил, что прочные связи между Азербайджаном и Израилем привлекли внимание СМИ в разгар кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

Однако, по словам Элина Сулейманова, отношения между Израилем и Азербайджаном выходят далеко за рамки иранского вопроса.

«Практичность наших отношений с Израилем основана на тактичности, прагматичности и это уже укоренившаяся реальность», - сказал Сулейманов, добавив, что «ваше выживание зависит от того, насколько вы хорошо понимаете реальность».

По словам посла, отношения между двумя странами давно сосредоточены на вопросах обороны. Однако в последние годы Азербайджан перенимает опыт Израиля в области информационных технологий, Азербайджан оказывает помощь Израилю в развитии его нефтегазовой промышленности.

Издание отмечает, что Азербайджан, будучи единственной страной, расположенной между Россией и Ираном, является партнером США и Израиля и имеет собственный взгляд на региональные амбиции двух бывших империй.

Элин Сулейманов затруднился ответить, справедливо ли характеризовать иранское правительство как регионального гегемона с большими амбициями, но выразил уверенность, что в правительстве Ирана есть люди, работающие над расширением влияния за пределы страны.

Посол отметил, что ядерная сделка между Ираном и Западом была весьма полезной для Тегерана: «Они могут сказать: мы добились того, чего хотели. Но чего вы достигнете, если захотите сегодня отменить сделку?». В конце интервью Сулейманов отметил, что Израиль понимает позицию Баку в вопросе Нагорного Карабаха и израильтяне полностью поддерживают территориальную целостность Азербайджана.